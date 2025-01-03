Rahatlığı pes dedirtti! Terzide önce çay içti, sonra cep telefonu çaldı
Sultangazi’de terziye giren bir kişiye dükkan sahibi önce çay ikram etti. Bu sırada masada bulunan cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli saniyeler içinde telefonunu çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Perşembe öğle saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde terziye gelen bir kişi içeride oturmaya başladı.
Dükkan sahibinin kendisine çay ikram ettiği şüpheli, bir süre çay içerek dükkanda dolaştı. Şüpheli bu sırada masada bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi.
KAMERALARA YANSIDI
Dükkan sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, yaklaşık 10 bin liralık cep telefonunu saniyeler içinde çalarak dükkandan çıktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #hırsızlık #hırsız
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