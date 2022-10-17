Rahatlığın böylesi... 5 bisikleti çalıp sattı, kafede çay içerken yakalandı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:44

Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlığın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 bisikleti çalanın Burak Elek olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Ekipler, şüpheliyi bir kafede çay içerken yakaladı. İfadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen Elek, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.