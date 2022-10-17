Rahatlığın böylesi... 5 bisikleti çalıp sattı, kafede çay içerken yakalandı
Konya'da 5 bisikleti çalıp satan Burak Elek (28), bir kafede çay içerken yakalandı. Elek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Hırsızlığın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 bisikleti çalanın Burak Elek olduğunu tespit etti.
TUTUKLANDI
Ekipler, şüpheliyi bir kafede çay içerken yakaladı. İfadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen Elek, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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