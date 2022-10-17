Rahatlığın böylesi... 5 bisikleti çalıp sattı, kafede çay içerken yakalandı

Konya'da 5 bisikleti çalıp satan Burak Elek (28), bir kafede çay içerken yakalandı. Elek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:44
Rahatlığın böylesi... 5 bisikleti çalıp sattı, kafede çay içerken yakalandı
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Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlığın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 bisikleti çalanın Burak Elek olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Ekipler, şüpheliyi bir kafede çay içerken yakaladı. İfadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen Elek, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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