Yalova'da bir işyerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:57

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir işyerinden bir ayda 3 kez malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede kimliğini tespit ettikleri H.T'nin, söz konusu işyerinde hırsızlık yapılan günlerde olay yerine kafasında şapka ve yüzünde maskeyle geldiğini belirledi.

Aynı işyerinden tekrar hırsızlık yapılacağını değerlendiren ekipler, işyeri çevresinde beklemeye başladı. Gece saatlerinde iş yerine girerek malzeme kolilerini çıkaran H.T, kendisini bekleyen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Daha önce işyerinden çaldığı malzemeleri İstanbul'da sattığı tespit edilen H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.