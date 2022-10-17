Yalova'da bir işyerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde daha önce 3 defa soyduğu işyerinden tekrar hırsızlık yapmak isteyen şüpheli polise yakalandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir işyerinden bir ayda 3 kez malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede kimliğini tespit ettikleri H.T'nin, söz konusu işyerinde hırsızlık yapılan günlerde olay yerine kafasında şapka ve yüzünde maskeyle geldiğini belirledi.
Aynı işyerinden tekrar hırsızlık yapılacağını değerlendiren ekipler, işyeri çevresinde beklemeye başladı. Gece saatlerinde iş yerine girerek malzeme kolilerini çıkaran H.T, kendisini bekleyen ekipler tarafından gözaltına alındı.
Daha önce işyerinden çaldığı malzemeleri İstanbul'da sattığı tespit edilen H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!