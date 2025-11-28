Rahmi M. Koç Bilim Madalyası 10. kez sahibini buldu: Ödül Akçiğit’in oldu

KOÇ Üniversitesi tarafından bilimsel çalışmalarıyla uluslararası düzeyde fark yaratan genç araştırmacıları onurlandırmak amacıyla verilen Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl 10. kez verildi.

Ödülün 2025 yılı kazananı, inovasyon, verimlilik, girişimcilik, gelir dağılımı ve sosyal mobilite üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit oldu.

‘BİLİM YOLUYLA HİZMET’

Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan Akçiğit, aynı zamanda Koç Üniversitesi mezunu olması nedeniyle de törende özel bir anlam yarattı. Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, bu yılki ödülün bir Koç Üniversitesi mezununa verilmesinin kurucu Vehbi Koç’un “bilim yoluyla ülkeye hizmet” vizyonunu güçlendirdiğini vurguladı. Sitti, Nobel Komitesi’nin 2025 ekonomi bilimleri raporunda Akçiğit’in, alanı şekillendiren en etkili araştırmacılar arasında gösterildiğini hatırlatarak “Bu listede üç Nobel ödüllü isimle birlikte yer almak büyük bir gururdur” dedi.

Ödülü almaktan mutluluk duyduğunu belirten Akçiğit, konuşmasında üniversitelerin ekonomik ve bilimsel gelişmenin temel taşı olduğuna dikkat çekti.“Başarılı ülkelerin hiçbirinde zayıf üniversiteler görmüyoruz” diyen Akçiğit, Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkması için temel bilimlere güçlü yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Koç ailesinin vizyonerliğine teşekkür eden Akçiğit, “Bu ödül yalnızca bana değil, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma da verilen büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Makroekonomik modelleriyle büyük ölçekli firma verilerini bir araya getiren Akçiğit’in çalışmaları inovasyon politikalarının tasarımı, üretkenlik artışı ve kapsayıcı kalkınma gibi alanlarda uluslararası kuruluşlara yol gösteriyor.