'Rakı masası' paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldı: Onur Tamburacı'dan Pegasus'un paylaşımına tepki!

Pegasus'un Kadir Gecesi'nde rakı masası paylaşımı nedeniyle işten çıkardığı Onur Tamburacı, şirketin Cumhuriyet Bayramı paylaşımına tepki gösterdi.

'Rakı masası' paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldı: Onur Tamburacı'dan Pegasus'un paylaşımına tepki!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 21:42

Pegasus'un Kadir Gecesi'nde rakı masası paylaşımı nedeniyle işten çıkardığı Onur Tamburacı, kendisine ait sosyal medya hesabından şirketin Cumhuriyet Bayramı'ndaki 'özgürlük' temalı paylaşımına verdiği yanıtla gündem oldu.

Tamburacı paylaşımında "Utanmıyor musunuz hiç?" ifadelerini kullanırken, söz konusu paylaşım kullanıcılar tarafından binlerce etkileşim aldı.

NELER OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları, bir grup çalışanı tarafından rakı masasında çektirilip kişisel bir sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla paylaşılan fotoğraf nedeniyle harekete geçmişti.

Paylaşımın gericiler tarafından hedef gösterilmesinin ardından Pegasus, ‘paylaşımdaki dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeler kabul edilemez’ şeklinde bir açıklama yaparak, Tamburacı’yı işten çıkardı. 


Etiketler: #Pegasus #onur tamburacı

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