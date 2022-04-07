Ramazan ayında öğrencilerin yemekleri kesildi, menüye üç zeytin kondu
Afyonkarahisar’da bazı okul yönetimleri ramazan ayını bahane etti. Öğrencilerin yemekhane yemeği kaldırıldı. Karar, “oruç tutmayanlar cezalandırılıyor” tepkisine neden oldu.
Bursa’da sınıflarda harem selamlık oturma düzeni talimatı, İstanbul’da oruç tutmayan öğrencilerin kantin dışında yemek yemesinin engellenmesinin ardından gerici kuşatma Afyonkarahisar’da da kendini gösterdi. Sinanpaşa ve İscehisar ilçelerindeki taşıma eğitime tabi olan ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda öğle yemeklerinde değişikliğe gidildi. Tabldot yemek uygulamasının kaldırıldığı iddia edildi. Yerine öğrencilere küçük bir peynir parçası, reçel, sayıyla zeytin ve ekmek verildiği belirtildi. Eğitim-İş Sendikası, durumu okullarda tespit ederek kayıt altına aldı. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, “Tüm okullarda beslenme hakkının sağlanması gerektiğini söylerken, sadece taşımalı eğitimde verilen öğlen yemeklerinin geldiği hal bile içler acısı” dedi.
"TACİZ UYGULAMASI"
Sonlandırılması istenen taşımalı eğitimde öğrencilere yemek verilmesinin zorunluluğa işaret eden Özbay, “Bu okullarda öteden beri içine koyulan malzemelerin gramajından hijyenikliğine birçok açıdan tartışılan öğle yemeklerinin ramazan vesilesiyle atıştırmalık bile olamayacak menülere çevrilmesi kabul edilemez. Bunun adı öğle yemeği vermek değil, oruç tutmayanı cezalandırmaktır. Tüm yurttaşlarına inançlarına bakmaksızın eşit hizmet vermekle yükümlü olan devleti yönetenler, böyle taciz uygulamalarıyla laikliği çiğniyor” ifadelerini kullandı.
Okullardaki yemeklerin önceden belirlenip belirlenmediğini, denetimlerinin yapılıp yapılmadığını soran Özbay, “Denetleniyorsa bu rezil menüler denetimde nasıl geçiyor? Bütün gün okulda olan, okula gelmek için uzun yollar kateden ve çoğu bu yüzden kahvaltı bile yapamadan evden çıkan gelişim çağındaki çocukların önüne yemek diye ufacık gıdaları koymayı vicdanınıza nasıl sığdırdınız? Konuya ilişkin soruşturma açılmasını ve bu soruşturmanın şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
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