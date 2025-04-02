Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde acı tablo! Bakan Yerlikaya son verileri açıkladı: Toplamda 34 can kaybı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı. Bayram tatilinin ilk 4 günündeki can kaybı ise 34 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin 4. gününde (Salı) meydana gelen 647 trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 165 kişinin yaralandığını açıkladı.
CAN KAYBI ARTIYOR
Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı'nın 4. günündeki acı tabloyu paylaştı.
X'ten bir paylaşım yapan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.
TOPLAM CAN KAYBI 34
Bayram tatili boyunca toplam can kaybı sayısını açıklayan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4.784 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.
Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025
?? 7 vatandaşımız hayatını kaybetti,
?? 1.165 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik… pic.twitter.com/akM5U1MKid
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