Ramazan Gülten dosyası için 'tam erişim' başvurusu yapıldı!

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Gülten'in yaklaşık 4 aydır, hakkındaki sözde iddialara dayanak gösterilen delilleri inceleme ve savunma yapma imkanı tanınmaksızın cezaevinde tutulduğunu belirterek, dosyaya tam erişim başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Ersöz, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı başvuruda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Hüda Kaya kararına atıf yaptı, dosyadaki kısıtlama kararının kaldırılmasını istedi.

"KISITLAMAYI HAKLI GÖSTERECEK BİR KAMU YARARI YOK"

Başvuruda Anayasa Mahkemesi’nin eski HDP milletvekili Hüda Kaya kararıyla ilgili şu bölüme de yer verildi:

“98. Somut olayda gerek kısıtlama kararında gerekse Savcılığın kısıtlama talebinde soruşturmanın amacının nasıl tehlikeye düşebileceğine başvurucunun bu belgelere erişiminin soruşturmanın amacını nasıl tehlikeye atabileceğine ilişkin bir açıklamada bulunulmamıştır. Kısıtlama talebinde kanun maddesi aynen tekrarlanmış, Hâkimlik de bu talebi karar gerekçesine aktarmıştır. 5271 sayılı Kanun’un 153. maddesinde yer alan ifadeleri tekrar eden bu türden bir gerekçe soruşturma dosyasındaki belgelerin görülmesinin yasaklanmasını haklı göstermek için yeterli olarak değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle somut olayda soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanmasını haklı gösterecek önemli bir kamu yararının varlığı ortaya konulamamıştır. Dolayısıyla geçerli bir gerekçe olmaksızın dosyaya erişim olanağından yoksun bırakılan başvurucunun tutuklanmasını haklı göstermek için ileri sürülen gerekçelere tatmin edici şekilde itiraz etme imkânı sağlanmadığı sonucuna varılmıştır. 99. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 19. maddesinin sekizinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

Avukat Ersöz, Ramazan Gülten hakkındaki bireysel başvuru sürecinin, özgürlük hakkı ihlali yönüyle Anayasa Mahkemesi'nde devam ettiğini de anımsattı.