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Ramazan Gülten’in avukatlarından ‘yüksek riskli doğum’ vurgusuyla izin talebi!

Ramazan Gülten’in avukatlarından ‘yüksek riskli doğum’ vurgusuyla izin talebi!

4.07.2025 14:47:00
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Ufuk Sepetci
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Ramazan Gülten’in avukatlarından ‘yüksek riskli doğum’ vurgusuyla izin talebi!

Cezaevinde tutulan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, eşi Pınar Çalışkan’ın riskli gebelik geçirdiğini belirterek, doğum sırasında müvekkillerinin yanında bulunması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmî başvuru yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten için, eşinin doğumu sırasında yanında bulunabilmesi amacıyla yapılan izin talebi kamuoyunun gündemine geldi.

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gülten’in avukatları, 4 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, “yüksek riskli gebelik” nedeniyle doğum sırasında yanında olma talebini iletti.

Dilekçede, Ramazan Gülten ve eşi Pınar Çalışkan Gülten’in tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabilmek için uzun ve zahmetli bir tıbbi süreci geride bıraktıkları, bu gebeliğin ise eşinin yaşı ve sağlık durumu nedeniyle doktorlar tarafından “yüksek riskli” olarak değerlendirildiği belirtildi. Avukatlar, doğumun hem anne hem de bebek açısından yaşamsal tehlike taşıdığını vurguladı.

Dilekçede ayrıca, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 116. maddesi ile Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik’in 6. maddesine atıf yapıldı. İlgili mevzuata göre, tutuklulara “yakınlarının yaşamsal tehlike içeren ağır hastalığı” durumunda, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayıyla mazeret izni verilebiliyor.

“DOĞUMDA YANINDA OLMALI”

Dilekçede, şu ifadeler dikkat çekti:

“Müvekkilimizin hem eşine karşı destek olma ödevini yerine getirebilmesi, hem yeni doğacak çocuğuna karşı babalık görevini yapabilmesi ve hem eşi hem de doğacak çocuğu için yaşamsal tehlike arz eden bu süreçte yanında bulunabilmesi için öncelikle hakkında tahliye kararı verilmesini; bu mümkün değilse doğum için mazeret izni sağlanmasını talep ediyoruz.”

Avukatlar, doğum sırasında yaşanabilecek komplikasyonların hem anne hem de bebek açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve sürecin insan hakları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İMAMOĞLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Gülten için çağrıda bulunmuştu.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan Gülten benim yol arkadaşım. Görevi süresince İstanbul’un en kıymetli yerlerine çökenlerle mücadele etti, işgalleri kaldırıp kamusal alanları İstanbul’a kazandırdı.  Buradan ailelere, eşlere, çocuklara hatta dünyaya gelmemiş bir bebeğe ve annesine bu zulmü reva görenlere sesleniyorum; bu çocukların, bu annelerin ahını almayın. Ramazan’a izin verin, bebeğinin dünyaya gelişine şahitlik etsin. Bu kötülüğe de imza atmayın.”

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