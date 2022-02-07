Ramazan Nazlı'nın ölümüne ilişkin yeni iddia
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Ramazan Nazlı’nın ölü bulunduğu evine taziye ziyaretine giden CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı, Nazlı’nın emekli olamadığını ve bin 296 liralık yaşlılık aylığı ile geçimini sağlamaya çalıştığını aktararak, “Tahmin ediyorum elektriği kesik, çevrede elektrik var aslında. Tahminimi söylüyorum. Elektrik parasını ödeyemediği için elektriğin kesilmiş olma ihtimali var” dedi.
Isparta’da kar yağışı nedeniyle geçen perşembe gününden beri elektrikler kesikti. Elektrik kesik olduğu için çalışmayan kombiler nedeniyle yurttaşlar soğukta kaldı. Yalvaç ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı ise bugün evinde ölü bulundu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Isparta Valiliği’nin Nazlı’nın ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir” denildi.
ARI'DAN YENİ İDDİA
CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı, Nazlı’nın evine taziye ziyaretine gitti. Arı, Nazlı’nın emekli olamadığını ve aldığı bin 296 liralık yaşlılık aylığı ile geçimini sağlamaya çalıştığını aktararak şu iddialarda bulundu:
“(Elektrik saatini göstererek) Tahmin ediyorum elektriği kesik, çevrede elektrik var aslında. Tahminimi söylüyorum. Elektrik parasını ödeyemediği için elektriğin kesilmiş olma ihtimali var. Zili çalışmıyor çünkü. Komşularıyla konuştum, sobasının yanmadığını söylediler”
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