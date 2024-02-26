Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi kaç TL? Ramazan pidesi kaç gram?

Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:02

Güncelleme: 26.02.2024 - 13:02

Ramazan ayının kısa bir süre kala sofralarda yerini almaya hazırlanan Ramazan pidesinin fiyatı araştırılıyor. Peki, Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi kaç TL? Ramaz pidesi kaç gram?

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını duyurdu.

Ankara, Antalya’da 250 gram 15 TL olacak. İzmir'de 300 gram 18 TL. İstanbul’un ilçelerinde 250 gram 15 TL ve 330 gram 20 TL, 500 gram 30 TL olacak. Türkiye’nin hiçbir yerinde 60 TL’nin üzerinde olmayacağı da eklendi.

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

2023 yılında 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 10 liraydı. İstanbul'da 2022 yılında 330 gram pidenin satış fiyatı 6 TL idi. 2021 yılında ise 365 gram pidenin satış fiyat 4 TL olarak açıklanmıştı.

İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak.