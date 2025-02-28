Ramazan'a 1 gün kala: Esnafın satışı kilodan grama düştü

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:44

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:53

Ramazan ayı, ekonomik kriz nedeniyle darboğazda olan esnafa can suyu olamadı. Esnaf, bu sene yurttaşın ramazan alışverişinden umduğunu bulamadı. Ekonomik kriz nedeniyle birçok yurttaşın kiloyla değil, gramla alışveriş yaptığını kaydeden İzmir’in Bayraklı ilçesindeki esnaf, eski Ramazanları aradıklarını söyledi.

Bayraklı’da fırın işleten Zeki Birlik, eski pide kuyruklarının yarıya düştüğünü ifade ederken askıda ekmek almak isteyen yurttaş sayısının arttığını kaydederek, ''Vatandaş rahat rahat etmek alamıyor. Sıkıntılı oluyor. Askıda isteyenler, durumu olmayanlar oluyor. Onun için müşteriden bozuk para istiyoruz ’50 kuruş, 1 liranızı bırakır mısınız’ diye. Birikiyor. İşler de eskisi gibi değil. İdare ediyoruz. Pide bu sene 310 gramı 25 liradan satılacak. Eskiden çift kuyruk olurdu, ama artık tek bir kuyruk zor oluyor. Askıda ekmek isteyenlerin sayısı her gün artıyor. Her gün yeni yeni insanlar geliyor. Alım gücü düşüklüğü var'' ifadelerini kullandı.

''2-3 GÜN KALA HAREKETLİLİK BAŞLARDI, ŞİMDİ SİNEK AVLIYORUZ''

Manavda çalışan Ali B., bu sene eski Ramazanların öncesinde olan hareketliliği yaşamadıklarını ifade ederek, ''Ramazan öncesi satışlarımız çok durgun. Giderler bizi boğduğu için ister istemez o da fiyatlara yansıyor. Bizim giderimiz düşük olsa fiyatlar da düşük olacak. Her gelen vatandaştan ayrı ses. Önceki yıllara göre şimdi yaptığımız işler yarıdan daha aza düştü. Önceden ramazana 2-3 gün kala hareketlilik başlardı şimdi sinek avlıyoruz'' dedi.

''3-4 SENE ÖNCE 100 KİLO SATIYORDUK. BU SENE 40-50 KİLO SATIYORUZ''

Balık satıcısı Selami Kahya, eski yıllara göre satışlarının yarı yarıya düştüğünü ifade etti ve ''İşler bozuk biraz. Bu sene daha pek alan yok. Bugün pek bir şey satmadım. Olduğu gibi duruyor. İşler geçen yıllara göre bu sene daha düşük. Eskiden Ramazan öncesinde işler açılırdı ama inşallah bu sene de açılır. 3-4 sene önce 100 kilo satıyorduk. Bu sene 40-50 kilo satıyoruz'' diye konuştu.

''KİLOYLA ALAN ÇOK NADİR''

Zeytin, bakliyat, zeytinyağı gibi köyden getirdiği ürünleri satan Süleyman G, önceki yıllardaki kilo hesabının gram hesabına düştüğünü belirterek, ''Eski Ramazanlar nerede! İnsanların alım gücü baya bir düştü. O yüzden eski ramazanları arıyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50’nin daha altına düştü. Gramla alınıyor. 50-70 liralık alıyorlar. Kiloyla alan çok nadir'' dedi.