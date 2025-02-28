Ramazan öncesi market fiyatları yükseliyor: Üretici ve market arasındaki fiyat farkı büyüyor!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:28

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:28

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan öncesinde marketlerdeki 39 üründen 36’sının fiyatlarının arttığını duyurdu. Bayraktar, don olayları nedeniyle bazı bölgelerde yüzde 100’e yakın ürün kaybı yaşandığını ve bu kayıpların çiftçilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

HASAR TESPİTİ VE ÇİFTÇİLERE DESTEK TALEBİ

Bayraktar, hasar tespit komisyonlarının zarar gören bölgelerde incelemelere başladığını belirterek, özellikle deprem bölgesinin don olayından ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Henüz kesin raporlar çıkmasa da, hasarın yüzde 100’e kadar ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Bayraktar, "Depremin etkileri tam olarak sarılmadan yaşanan bu afetin, bölgedeki çiftçilerimize ve ülke tarımına büyük zarar verdiğini" ifade etti. Ayrıca, afet nedeniyle bölgedeki üreticilerin kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini ve zararın telafi edilmesi için yardımlar yapılmasını önerdi.

TÜKETİCİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİ

Bayraktar, zarardan sadece üreticilerin değil, tüketicilerin de olumsuz etkileneceğini belirtti. "Zarar gören bölgelerde hem açıkta hem de örtü altında meyve ve sebze üretilmektedir. Bu durum, Ramazan ayında zaten yüksek olan gıda fiyatlarını daha da artırabilir" dedi.

FİYAT ARTIŞLARI ÜZERİNE DETAYLAR

Ramazan öncesi fiyat artışı görülen ürünlerden en fazla artışın beyaz lahanada olduğu belirtildi. Beyaz lahanadaki fiyat artışı yüzde 160.2 olarak kaydedilirken, bunu şu şekilde sıralanan ürünler takip etti:

Kabak: Yüzde 94.1 artış

Yüzde 94.1 artış Limon: Yüzde 80.9 artış

ÜRETİCİ VE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKLARI

Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler arasında kuru fasulye, havuç ve kuru kayısı öne çıktı:

Kuru Fasulye: Yüzde 217 fiyat farkı

Yüzde 217 fiyat farkı Havuç: Yüzde 207.4 fiyat farkı

Yüzde 207.4 fiyat farkı Kuru Kayısı: Yüzde 197.9 fiyat farkı

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENLERİ

Bayraktar, üreticideki fiyat artışlarının temel sebeplerinden birinin yaşanan don olayları olduğunu belirtti. Ayrıca kuru soğanda sezon sonuna gelindiği ve depolarda azalan ürün nedeniyle fiyat artışı yaşandığını ifade etti.

GÜBRE FİYATLARI YÜKSELDİ

Bayraktar, son bir yıl içinde gübre fiyatlarında önemli artışlar yaşandığını da vurguladı. 2024 yılının Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre gübre fiyatları şu oranlarda arttı: