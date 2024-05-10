Randevu sorunu ‘başarı kaynaklı’ dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent’teki Sağlık Bakanlığı binasında, Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00
Randevu sorunu ‘başarı kaynaklı’ dedi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurttaşların sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti almak için randevu bulamama sorununu kamu hastanelerinin başarısı nedeniyle başvurunun fazla olmasına bağladı.

Koca, “Artık vatandaşlarımız, sağlık sorunlarında kamu hastanelerimize müracaat ediyor. Başarı, kamu hastanelerine yönelişi her geçen gün artırmaktadır” dedi.

Randevu sorununda randevusuna gelmeyen yurttaşları sorumlu tutan Koca, geçen yıl 23 milyon kişinin aldığı randevulardan en az birine gelmediğini bir kez daha vurguladı. Koca, hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren onaylı randevu sistemine, pazartesi başlanacağını açıkladı.

Koca, şehir hastanelerinin bütçeye yük olduğu, 2 dakika muayene uygulandığı ve 7 gün 24 saat esasıyla poliklinik hizmeti verileceğine ilişkin iddiaları ise yalanladı.


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