Raporlar ortaya koydu: AFAD'ın personeli yetersizmiş!
AFAD’ın 2020 ve 2021’e ilişkin faaliyet raporlarıyla kurumun personel ihtiyacına işaret edildi.
AFAD’ın çok sayıda bölgeye zamanında müdahale edemediği tartışmalara neden oldu.
AFAD’ın 2020 ve 2021’e ilişkin faaliyet raporları ise “personel yetersizliğini” ortaya koydu.
Söz konusu raporların zayıflıklar kısmında, kurumun personel ihtiyacına işaret edildi.
İlgili bölümde “personel sayısının artırılması ihtiyacı” zayıflıklar arasında gösterildi. Ayrıca, “giderek icracı bir yapıya dönüşmek” raporda vurgulandı.
Raporda “afet yönetimi ile sivil savunmaya ilişkin mevzuatın uygulama olanağı ve güncelliğini yitirdiği, bu nedenle günümüz ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde güncellenmesi gerektiği” vurgulandı. 2021’de “deprem erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemleri için kurulan istasyon sayısı” hedefine de ulaşılamadığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybı anbean artıyor!
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'