Raporlar ortaya koydu: AFAD'ın personeli yetersizmiş!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 06:22

AFAD’ın çok sayıda bölgeye zamanında müdahale edemediği tartışmalara neden oldu.

AFAD’ın 2020 ve 2021’e ilişkin faaliyet raporları ise “personel yetersizliğini” ortaya koydu.

Söz konusu raporların zayıflıklar kısmında, kurumun personel ihtiyacına işaret edildi.

İlgili bölümde “personel sayısının artırılması ihtiyacı” zayıflıklar arasında gösterildi. Ayrıca, “giderek icracı bir yapıya dönüşmek” raporda vurgulandı.

Raporda “afet yönetimi ile sivil savunmaya ilişkin mevzuatın uygulama olanağı ve güncelliğini yitirdiği, bu nedenle günümüz ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde güncellenmesi gerektiği” vurgulandı. 2021’de “deprem erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemleri için kurulan istasyon sayısı” hedefine de ulaşılamadığı kaydedildi.

