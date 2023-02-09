Raporlar ortaya koydu: AFAD'ın personeli yetersizmiş!

AFAD’ın 2020 ve 2021’e ilişkin faaliyet raporlarıyla kurumun personel ihtiyacına işaret edildi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 04:00
Raporlar ortaya koydu: AFAD'ın personeli yetersizmiş!
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AFAD’ın çok sayıda bölgeye zamanında müdahale edemediği tartışmalara neden oldu.

AFAD’ın 2020 ve 2021’e ilişkin faaliyet raporları ise “personel yetersizliğini” ortaya koydu. 

Söz konusu raporların zayıflıklar kısmında, kurumun personel ihtiyacına işaret edildi.

İlgili bölümde “personel sayısının artırılması ihtiyacı” zayıflıklar arasında gösterildi. Ayrıca, “giderek icracı bir yapıya dönüşmek” raporda vurgulandı.

Raporda “afet yönetimi ile sivil savunmaya ilişkin mevzuatın uygulama olanağı ve güncelliğini yitirdiği, bu nedenle günümüz ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde güncellenmesi gerektiği” vurgulandı. 2021’de “deprem erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemleri için kurulan istasyon sayısı” hedefine de ulaşılamadığı kaydedildi.


afad Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Personel

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