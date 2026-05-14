Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem olan paylaşımı: 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek...'

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, iktidara yakınlığı ile bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı.
O PAYLAŞIMIN ÜZERİNDEN 24 SAAT GEÇMEDEN GÖZALTI
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı, dün sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ise gündem oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik bir paylaşımını alıntılayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" ifadelerini kullandığı görüldü.
Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) May 13, 2026