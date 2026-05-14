Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem olan paylaşımı: 'Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek...'

14.05.2026 10:09:00
Haber Merkezi
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın dün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik bir paylaşımını alıntılayarak "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" ifadelerini kullandığı görüldü. Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımı gündem oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iktidara yakınlığı ile bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı.

O PAYLAŞIMIN ÜZERİNDEN 24 SAAT GEÇMEDEN GÖZALTI

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı, dün sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik bir paylaşımını alıntılayan Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" ifadelerini kullandığı görüldü.

Fatih Altaylı'dan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'kanser' yanıtı: 'Bu kadarı fazla artık!' Gazeteci Fatih Altaylı, kendisinin kanser olduğunu iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya yanıt verdi. Altaylı, kanser hastası olmadığını söyledi ve Kütahyalı'ya tepki gösterdi.
Adana merkezli yürütülen operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne?
Son dakika... 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Bakan Akın Gürlek, 21 ilde 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı.