Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne?

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 yılında dünyaya geldi. Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, 60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi fakat 2. sınıfta ayrıldı ve yarım bıraktı. Rasim Ozan Kütahyalı, ilk kez 2002 yılında Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programında görülmüştür.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde Taraf gazetesinde başladı. Takvim ve Sabah gazetesinde Haziran 2011 ile Aralık 2017 tarihleri arasında köşe yazarlığı yapmıştır. Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe'de 2009-2011 yılları arasında yorumculuk yaptı.

Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında Mayıs 2010'dan Kasım 2017'ye kadar siyaset ve futbol yorumculuğu yaptı. Taraf'taki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı.

Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk'e geçti. Bir süre Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı. 2011 yılında Star TV'de Berna Laçin ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.

RASİM OZAN KÜTAHYALI EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Habertürk gazetesi köşe yazarı ve televizyon yorumcusu 2010 yılından 2023'e kadar evli olduğu gazeteci Nagehan Alçı ile ikiz kızları vardır. İkili 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır. 22 Eylül 2025'te Pınar Ayaz ile evlenmiştir.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir" açıklamasında bulundu. Söz konusu operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı da, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.