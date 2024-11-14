Çağla Şıkel'le 7 yıllık evliliğini sonlandırmıştı... Emre Altuğ: 'Nafaka ödemiyorum'

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:35

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:36

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel’e nafaka ödemediğini açıkladı. Yalı Çapkını dizisinde "Orhan Korhan" karakterine hayat veren Altuğ, "Nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da bölüştük" dedi.

Altuğ’un, Şıkel ile olan evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

Şıkel ile 7 yıllık evliliğini 2015’te sonlandıran Altuğ, Magazin Burada'ya verdiği röportajda, "Eski eşimle çocuklarımızın güzel bir eğitim alması ve iyi imkanlarda yetişmesi için adeta birbirimizle yarışıyoruz. Bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşanmadı," şeklinde konuştu.

"ZOR SÜREÇLERDEN GEÇTİM"

Öte yandan, Altuğ son 10 yılda zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Yeni şarkısı Geçiyorun kayıtları sırasında duygusal anlar yaşadığını belirten Altuğ, "Boşandım, annemi ve babamı kaybettim, dolandırıldım, büyük bir maddi kayıp yaşadım. Bu şarkı bana biraz bu süreçleri hatırlatıyor," dedi.

"SIRTIMI OĞULLARIMA YASLADIM"

Zor süreci nasıl atlattığı sorulan Altuğ, "Çok ağır depresyonlar geçirdim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Tek enerjim onlar. Sırtımı oğullarıma yasladım," ifadelerini kullanarak, zor günlerini oğullarının desteğiyle aştığını paylaştı.