Ravive faciasında tepki çeken tahliye: İki kamu görevlisi serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik Fabrikası'nda çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada tutuklanan kamu görevlilerinden ikisi ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Geçen hafta tutuklanan eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ile mevcut Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı'nın serbest bırakılması, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının tepkisine neden oldu.

AİLELERDEN TEPKİ: "BU MU ADALET?"

Adalet nöbetini sürdüren aileler, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"7 canımızın ölümünde sorumluluğu olanlar kamu görevlileri tahliye ediliyor. Eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve şimdiki Zabıta Müdürü Vekili Nizamettin Balcı tahliye edildi. Biz mahkemelere, kamu görevlilerine ve bir daha bu katliamların olmayacağına nasıl güveneceğiz?"

Açıklamada ayrıca Adalet Bakanlığı'na seslenilerek, "Sevdiklerimizin canının bedeli 6 geceyi cezaevinde geçirmek mi? Bu mu adalet dediğiniz?" denildi.

GEÇEN HAFTA 8 KAMU GÖREVLİSİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında geçen hafta aralarında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu 8 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş ardından tutuklanmıştı.

Tutuklananlar alınan isimler arasında belediyenin eski ve mevcut yapı kontrol, imar ve zabıta birimlerinde görev yapan yöneticiler de yer almıştı.

DENETİM YERİNE "PARFÜM ALDIKLARI" İDDİASI

Soruşturmada, Ravive Kozmetik'in çok sayıda eksiğe rağmen ruhsatlandırıldığı ve faaliyetini sürdürürken gerekli denetimlerin yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

Dosyaya giren tanık beyanlarında ise hem işçilerin hem de mahalle sakinlerinin, zabıta ekiplerinin fabrikadan defalarca parfüm dolu kutularla çıktıklarını anlattığı belirtilmişti. Bu beyanların, fabrikadaki faaliyetlerin kamu görevlileri tarafından bilindiği halde herhangi bir işlem yapılmadığı iddiasını güçlendirdiği ifade edilmişti.

Yangının ardından yakınlarını kaybeden aileler, soruşturmanın etkin yürütülmesi ve ihmali bulunan tüm kamu görevlilerinin yargılanması talebiyle Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbeti başlatmıştı.