Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden adrese teslim ilan

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:00

Yükseköğretimin kanayan yarası kişiye özel ilanlar tartışılmaya devam edilirken “Belli bir kişi tarif ediliyor” şüphesi doğuran yeni bir ilan daha yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Tarih Bölümü Doçentlik İlanı’na başvuru şartları arasında “Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında Doçent unvanı almış olup Cumhuriyet dönemi Rize tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak” yer aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, 40 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı. İlan kapsamında üniversitenin, Eğitim, Fen Edebiyat, İlahiyat, Tıp, Turizm, Diş Hekimliği, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

ÖZEL ŞART

Üniversitenin kadro ilanlarından en dikkati çekeni ise Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı için açılan kadro ilanı oldu. Tarih Bölümü’ne bir adet Doçent alınacağı kaydedilen ilanda, başvuru için aranan koşullar da belirtildi. YÖK’ün, “Öğretim üyesi ilanları belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte olmamalı” uyarısını yok sayan özel şartta, “Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında Doçent unvanı almış olup Cumhuriyet dönemi Rize tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak” ifadeleri kullanıldı.

BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ

YÖK’ten 2019 yılında yapılan açıklamada, akademik ilanlardaki ek ölçütlerin, “Kişiyi tanımlamaya yönelik, akademik rekabeti engelleyecek nitelikte” olduğu gerekçesiyle dava açılması durumunda yargının atama işlemlerini iptal edeceği ifade edildi.





Kişiye özel kadro ilanlarının önü bir türlü kesilemezken geçmişte tartışma yaratan bazı örnekler şöyle: