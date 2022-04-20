Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden adrese teslim ilan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin açtığı ilana başvuru şartı, “Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçent unvanı almış olup Cumhuriyet dönemi Rize tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak” oldu.
Yükseköğretimin kanayan yarası kişiye özel ilanlar tartışılmaya devam edilirken “Belli bir kişi tarif ediliyor” şüphesi doğuran yeni bir ilan daha yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Tarih Bölümü Doçentlik İlanı’na başvuru şartları arasında “Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında Doçent unvanı almış olup Cumhuriyet dönemi Rize tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak” yer aldı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, 40 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı. İlan kapsamında üniversitenin, Eğitim, Fen Edebiyat, İlahiyat, Tıp, Turizm, Diş Hekimliği, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine öğretim üyesi alınacağı bildirildi.
ÖZEL ŞART
Üniversitenin kadro ilanlarından en dikkati çekeni ise Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı için açılan kadro ilanı oldu. Tarih Bölümü’ne bir adet Doçent alınacağı kaydedilen ilanda, başvuru için aranan koşullar da belirtildi. YÖK’ün, “Öğretim üyesi ilanları belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte olmamalı” uyarısını yok sayan özel şartta, “Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında Doçent unvanı almış olup Cumhuriyet dönemi Rize tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak” ifadeleri kullanıldı.
BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ
YÖK’ten 2019 yılında yapılan açıklamada, akademik ilanlardaki ek ölçütlerin, “Kişiyi tanımlamaya yönelik, akademik rekabeti engelleyecek nitelikte” olduğu gerekçesiyle dava açılması durumunda yargının atama işlemlerini iptal edeceği ifade edildi.
Kişiye özel kadro ilanlarının önü bir türlü kesilemezken geçmişte tartışma yaratan bazı örnekler şöyle:
- Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin verdiği doçent ilanına başvuru için, “Şalgamda laktik asit bakterileri, aroma maddeleri, antosiyaninler ve depolama alanında çalışmalar yapmak” şartı getirildi.
- Süleyman Demirel Üniversitesi, Eskiçağ Anabilim dalı’na yönelik verdiği öğretim üyesi ilanına, “Pers Askeri Teşkilatı ve Kurumları ile ilgili çalışmak” şartını koydu. Türkiye’de bu alanda yalnızca bir kişi çalışma yaptı.
- Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi için verilen ilanda, “Arap Dili ve Belagatı Alanında Doktora yapmış olup, İbn Ebi Zemenin ve Tefsiri Konusunda çalışmış olmak” gibi adeta kişiye özel referanslar içeren ek koşullar sıralandı.
- Trabzon Üniversitesi'nde büro personeli almak için İHA pilotu şartı arandı. İlana bir kişi başvurdu. Göreve seçilen kadının akrabası da aynı üniversite görevliydi.
- Bakırçay Üniversitesi’nin Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilimdalı’nda Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için verilen ilanda aranan özellikler kısmında “Anma törenleri, Türk otomobil tarihi, Türkiye’deki siyasi partiler ve liderleri ile basında darbeler konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. İlanın bir kişiyi işaret ettiği ortaya çıktı. Bunun ardından ilan iptal edildi. Daha sonra güncellenen ilanla aynı kişi üniversitede göreve başladı.
Video Haberler
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
- Kızını katledip asit içen kadın hakkında yeni gelişme
- Kontağı çevirince bomba gibi patladı
- Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Merakla bekleniyordu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
- Kupada fırtına
- Petrol fiyatlarında yükseliş
- TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
- Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı
- TFF 1. Lig ekibinden dev galibiyet primi!
- Adıyaman’da ilkokula satırlı saldırı!
- Karabağlar'da çocuklar 'özgürlüğü' anlattı
- Hayvan sevgisini suistimal etti, 1 milyon TL dolandırdı
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı