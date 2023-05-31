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Recep Tayyip Erdoğan Vakfı neden kuruldu? Recep Tayyip Erdoğan Vakfı yönetim kurulu üyeleri kim?

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan Vakfı neden kuruldu? Recep Tayyip Erdoğan Vakfı yönetim kurulu üyeleri kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:51
Recep Tayyip Erdoğan Vakfı neden kuruldu? Recep Tayyip Erdoğan Vakfı yönetim kurulu üyeleri kim?
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Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu bildirilen ilanda, "Vakfın sona ermesi halinde tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, kurucular kurulunun uygun göreceği bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir." hükmü yer aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAKFI NEDEN KURULDU? 

Vakfın amacı ise "İstanbul ilinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi kurmak, ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile sergiler düzenlemektir." şeklinde tanımlandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİM?

İstanbul'da kurulan vakfın yönetim kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu yer aldı.



Recep Tayyip Erdoğan Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü Esra Albayrak Bilal Erdoğan Sümeyye Erdoğan Bayraktar

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