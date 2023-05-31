Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:05

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:05

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabine'de ismi geçenler arasında yer alan Mustafa Ilıcalı hakkında araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı için Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Fuat Oktay, Mustafa Ilıcalı ve Seyfullah Hacımüftüoğlu isimleri öne çıktı. Yurttaşlar, Mustafa Ilıcalı'nın kim olduğunu ve nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Acun Ilıcalı'nın amcası Mustafa Ilıcalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Ilıcalı mesleği ne? Mustafa Ilıcalı hangi partide görev yaptı? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA ILICALI KİMDİR?

Mustafa Ilıcalı, 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın amcası olarakta tanınan Mustafa Ilıcalı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Mustafa Ilıcalı, Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ulaştırma üzerine yaptı.

İnşaat mühendisliği alanında 2002 yılında profesörlük ünvanı alan Mustafa Ilıcalı, Yıldız Teknik, Bahçeşehir ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde profesör olarak görev yaptı.

MUSTAFA ILICALI SİYASİ KARİYERİ

Mustafa Ilıcalı, 2002-2007 yılları arasında 22. Dönem Erzurum milletvekili olarak görev yaptı. 2008 yılı itibarıyla de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlığı yaptı. Kasım 2015 seçimlerinde AKP'den 26. Dönem'de tekrar Erzurum Milletvekiliği'ne seçildi.