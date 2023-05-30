Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz kimdir? Ahmet Poyraz kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:58

Güncelleme: 30.05.2023 - 23:59

Çekmeköy Belediyesi'nin, zabıta ve çevik kuvvet ekibiyle birlikte, Nişantepe'de yıkımı belirlenen üç gecekonduda yaşayan yurttaşı darp ederek sokağa attığı iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte AKP'li Belediye Başkanı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gündem oldu. İşte ayrıntılar...

AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz, 1964'te Rize'de doğdu. Eğitim hayatının ilk ve ortaokul öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini Rize’de, yüksek tahsilini de yurtdışında tamamladı.Tahsil hayatından sonra dedesinin kurduğu aile şirketlerinde yöneticilik yaptı.

Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında AKP Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. İki dönem bu görevi yürüttü ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrıldı.

2009 yerel seçimlerinde kurucu Çekmeköy Belediye Başkanı olan Ahmet Poyraz, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de seçilerek, üç dönemdir bu görevi yürütmektedir.