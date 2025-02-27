Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan bir kişiye parti rozetini taktı.

Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 22:21

Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, parti üyeliği işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası Burdurlu kişi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştı

Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence AKP rozetini taktı.


Etiketler: #Erdoğan #rozet #Parti

İlgili Haberler

Erdoğan, Öcalan'ın çağrısı açıklanırken otoyol şantiyesini ziyaret etti

Erdoğan, Öcalan'ın çağrısı açıklanırken otoyol şantiyesini ziyaret etti
Erdoğan tehdit etmişti... AKP'li Çelik'ten Özgür Özel'e 'TSK' tepkisi: 'Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'

Erdoğan tehdit etmişti... AKP'li Çelik'ten Özgür Özel'e 'TSK' tepkisi: 'Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır'
Erdoğan'ın tehdidinin ardından... MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması: 'Tüm yasal haklar kullanılacak'

Erdoğan'ın tehdidinin ardından... MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması: 'Tüm yasal haklar kullanılacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler