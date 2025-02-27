Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan bir kişiye parti rozetini taktı.
Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, parti üyeliği işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantı sonrası Burdurlu kişi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştı
Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence AKP rozetini taktı.
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