Referandum yaptılar: 34 yıl sonra Giresun’a bağlanıyorlar

Referandumun ardından, mahkeme kararıyla da onaylanarak Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı. Bu kararla Gümüşhane’nin köy sayısı 314’e düşerken, Giresun’un köy sayısı ise 541’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:30
Referandum yaptılar: 34 yıl sonra Giresun’a bağlanıyorlar
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Üçtaş ve Günyüzü köylerinin 2019 yılında aldığı referandum kararının İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine Danıştay’a açılan dava sonuçlandı. 

Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.

Referandum sonucundan sonra Danıştay 10. Dairesi tarafından da onaylanan kararla Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köyleri 34 yıl sonra yeniden Giresun’a bağlandı.

DAHA ÖNCE DE GİRESUN’A BAĞLIYDILAR

Günyüzü köyü muhtarı Mustafa Temel referandumun ardından mahkeme de karara vererek Giresun'a bağlanmalarının önünde bir engel kalmadığını belirterek “Üçtaş ve Günyüzü köyleri 2019 yılında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmak için referanduma gitmiştim. Referandumda Günyüzü köyünde bulunan 623 seçmenden 472’si oy kullanmış, kullanılan oylardan 272’si 'evet' demişti. Üçtaş köyünde ise kullanılan 520 oydan 474’ü 'evet' demişti. Referandum sonucuna göre Giresun’a bağlanmamız gerekirken, İçişleri Bakanlığı tarafından referandum reddedilmişti. Bunun üzerine köyler olarak bizde Danıştay’a dava açmıştık. Nihayet Danıştay 10. Dairesi İçişleri Bakanlığı’nın reddine, iptal kararı vererek Giresun’a bağlanma isteğimizin önündeki engeli kaldırmıştır. Bundan sonra süreç devam ederek Giresun’a bağlanmış olacağız. Zaten 34 yıl önce Günyüzü ve Üçtaş köyleri Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı köylerdi. Bir anlamda 34 yıl sonra adalet yerini buldu” dedi.


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