Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinden 7'si tutuklandı.

Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:10

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, cezaevinde bulunan Genç Osman lakaplı Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Örgüt üyelerinin Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edildi.

7 TUTUKLAMA

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10'u adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.


Etiketler: #suç örgütü #Organize suç örgütü

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