Refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Tokat’ta kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Tokat Merkez Çevre Yolunda meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki 06 AK 1196 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.
3'Ü ÇOCUK 5 YARALI
Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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