Refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Tokat’ta kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 18:20
Refüje çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Tokat Merkez Çevre Yolunda meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki 06 AK 1196 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

3'Ü ÇOCUK 5 YARALI

Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.


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tokat trafik kazası

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