TEM’de feci kaza: Sürücü yanarak can verdi!
TEM Otoyolu Düzce geçişinde otomobil yüklü çekici, tıra çarpıp alev aldı. Kazada 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde Yusuf İzzet Can (53) idaresindeki otomobil yüklü 10 ADS 492 plakalı çekici, aynı istikamette giden Hüseyin Ü. idaresindeki 42 P 8000 plakalı tıra çarptı.
Çapmanın şiddetiyle çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Alevler, çekici üzerinde bulunan Recep T.Y.’ya ait 34 ZF 2177 plakalı otomobile de sirayet etti. Alev alev yanan çekici ve otomobil, Sakarya ve Düzce’den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ
Olayda çekici sürücüsü Mustafa İzzet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Çekici üzerinde bulunan 34 ZF 2177 plakalı otomobil içerisindeki Recep T.Y. ve İlker B. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti kısmen trafiğe kapatılırken, kilometrelerce kuyruk oluştu. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
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