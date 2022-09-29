Rehine filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rehine filminin IMDb puanı kaç?

Orijinal adı Hostage olan Rehine filminin yönetmen koltuğunda Florent Emilio Siri oturuyor. TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filmin ayrıntıları ise merak konusu oldu. Peki, Rehine filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rehine filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 11:18
Rehine filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Rehine filminin IMDb puanı kaç?
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2005 yılı ABD yapımı olan Rehine filmi, Bruce Willis'in başrolde yer aldığı bir aksiyon-gerilim yapımıdır. İşte, televizyon ekranlarına gelen ve heyecanı hat safhada yaşatan filmin merak edilenleri...

REHİNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jeff Talley, Los Angeles'ta rehineler için arabuluculuk yapan bir polistir. Bir gün bir çocuğu rehin almış bir adamın intiharına ve çocuğu öldürmesine engel olamayınca bunalıma girer ve ufak bir kasabaya tayinini ister. Karısı ve çocuğu ile geldiği kasabada kaybettiği huzuru arayan Talley'i büyük sorunlar bekliyordur.

REHİNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Bruce Willis .... Polis Şefi Jeff Talley
  • Kevin Pollak .... Walter Smith
  • Jimmy Bennett .... Tommy Smith
  • Michelle Horn .... Jennifer Smith
  • Ben Foster .... Marshall "Mars" Krupcheck
  • Jonathan Tucker .... Dennis Kelly
  • Marshall Allman .... Kevin Kelly
  • Serena Scott Thomas .... Jane Talley
  • Rumer Willis .... Amanda Talley
  • Kim Coates .... Gözcü

REHİNE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 6.5/10 olarak karşımıza çıkıyor.


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