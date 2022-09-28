Skyrak İçin Savaş filminin konusu nedir? Skyrak İçin Savaş filminin oyuncuları kim?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:11

Aksiyon ve bilim kurgunun birleştiği ütopik yapım Skyrak İçin Savaş filminin senarist koltuğunda filmin aynı zamanda yönetmeni olan Simon Hung ve Guy Malim yer alıyor. İşte, tv ekranlarına gelen filmin ayrıntıları...

SKYRAK İÇİN SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyada bir çeşit uzaylı formu istilası sonucunda insanlar yok olmaya başlamıştır. Dünya üzerinde bu yaratıklar yaşamaya başlamış insanların çoğu ise ölmüştür. Geri kalan güçlü insanlar ise gökyüzünde bir tesis inşa etmişlerdir. Bu yerin ismi Skyark'tır ve bu yerde de çok zenginler yaşamaktadır. Skyark'ta çok fazla nüfus artışı yaşadığından artık en güçlüler orda yaşayabilirler.

SKYRAK İÇİN SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?