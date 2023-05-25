'Reis ömrümü istesin vallahi veririm' diyen yurttaş: 'Elimi vura vura CHP’ye oy vereceğim'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:53

Güncelleme: 25.05.2023 - 11:07

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalında yayınlanan ve Twitter hesabından paylaşılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan bir yurttaş AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıllarca oy verdiğini, eskiden AKP için imza topladığını söyleyerek tüm bunlara rağmen CHP'ye oy vereceğini dile getirdi.

Erdoğan'ın dizinin dibinde büyüdüğünü belirten yurttaş şu ifadeleri kullandı:

"İmam hatip mezunuyum. Yedi kuşak Tayyip Erdoğancıyım. Aynı sofrada oturmuşluğumuz var. O kadar yakınız. Evimizde çay dağıttığını biliyorum ben. O zamandan beri dizinin dibindeyiz. O kadar çok değer verdiğimiz bir kişi. 5 kuşak peşinde gezdik. Benim ailem hâlâ AK Partili. Sağımız solumuz AK Partili. Annem CHP'ye oy verirsen hakkımı helal etmem diyen bir kadın. Buna nazaran biraz daha yeni kuşağız, eğriyi doğruyu görebiliyoruz. Ben elimi vura vura CHP’ye oy vereceğim, şimdi ben hain miyim, FETÖ’cü müyüm? Seninle 40 yıl arkadaşlık yapıyorum, bir yanlışını görüp yoldan dönünce ben miyim kötü? Senin hiç mi kabahatin yok?

"BİR OY VERİRSEM NAMERDİM"

Şimdi onlar bir CHP ile uğraşabilirler ama benimle uğraşamazlar. Ben AK Parti için imza toplamış adamım. Dini siyaseti iyi bilen bir adamım ben. Süleyman Soylu gibi bir zihniyetten bir zihniyete geçmedik biz. Kanımı akıt, Tayyip Erdoğan akar. Ben o kadar çok seviyorum, reis ömrümü istesin vallahi veririm ama bir oy vermeyeceğim. Ömrümü istesin vereceğim, bir oy vermeyeceğim! Bir oy verirsem namerdim. Niye biliyor musun? Bizi bu hale getirmeyecekti.

Zengin olmak zorunda değilsin. Bir insanın bir maaşı var onu alacak bitecek. Oğlu niye bu kadar lüks içinde. Çalıyor ama namaz kılıyor. Çalıyor ama müslüman. Çalıyor ama çalışıyor. Bu çok yanlış.

"ÇALMAYACAKSIN ÇIRPMAYACAKSIN"

Sabaha asıcaklarını bilsem yine aynısını söylerim. Çalmayacaksın çırpmayacaksın. Evvlat kul ayırmayacaksın. Millet açken sen de aç gezeceksin. Bir müslüman zengin olamaz. Bütün varını yine fakirlere dağıtırsın yine fakir kalırsın. Zenginleşiyorsan ki ben bunların müslümanlığını çok fena sorgularım."