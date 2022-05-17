Rekabet Kurulu'ndan devralma kararı
Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.
Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Citrix Systems, Inc. ve TIBCO Software, Inc.'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Elliott Investment Management L.P. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Impala Bidco S.àr.l.'ın dolaylı ortak kontrolünün Hg Capital LLP, EQT Fund Management S.à.r.l. ve TA Associates Management LP tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme AŞ'nin ortak kontrolünün Ferrovial Airports International SE aracılığıyla Ferrovial, SA. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.
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