Rekabet Kurulu'ndan Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma
'Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği' iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Buna göre Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, "Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'nin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
BULGULAR YETERLİ BULUNDU
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Duyuruya göre bu karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı anlamını taşımıyor.
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