Rekabet Kurulu, NadirKitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası verdi
Rekabet Kurulu, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurulunca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.
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