Rekabet Kurumu'ndan zincir market soruşturmasına ilişkin açıklama

25 Mart 2022 Cuma, 08:25

Rekabet Kurulu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme suçundan verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalarla ilgili konuşan Küle, “Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan’da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil”dedi.

Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu söyledi.

5 zincir markete 2,7 milyar TL ceza verildiğini ifade eden Birol Küle, "2 market yargıya başvurdu, diğerleri de gidebilir" dedi.

MARKETLERE YENİ SORUŞTURMA

15 büyük market ve tedarikçiyle ilgili soruşturma açıldığının altını çizen Küle, "Birinci soruşturmanın ardından yeni deliller ortaya çıktı. Birinci dosyadan daha ağır bir detaylar var elimizde" dedi.

Markete yönelik hamlelerin nasıl yapıldığığını açıklayan Küle, "Bize gelen şikayetler oluyor. Biz bunları ön araştırmayla değerlendirip yerinde incelemeler yapıyoruz. Sonra durum kurula geliyor ve soruşturma kararı çıkıyorsa soruşturma açılıyor" ifadelerini kullandı.

"GÜBREDE SON AŞAMAYA GELDİK"

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi.

Yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirten Küle,"Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuz ayında nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor" dedi.