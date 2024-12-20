TRT dizisi Gassal'ın 'Ölünce beni kim yıkayacak' afişine bir tepki de Bakan Ersoy'un eşinden geldi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:11

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:18

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldığı başrollerini Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan'ın paylaştığı dizi TRT’nin Gassal dizisinin reklam tercihi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

AFİŞİ TEPKİ ÇEKTİ

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Gassal için metrolara, duraklara ve billboardlara 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' afişleri asıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALTI

Gassal dizisinin tanıtımı için asılan afişlere sosyal medyada tepki gösterdi. Ünlü isimlerden de gündem olan bu afişe eleştiriler gecikmedi.

Ayşe Arman afişleri yayınlayıp "Maskeli ya da maskesiz depresyon yaşıyoruz. Kaygı, endişe hat safhada. Şiddet vakaları, intihar haberleri artıyor, her gün birileri kalpten, kanserden, ondan budan, patır patır gidiyor. Canımız burnumuzda. Ekonomik krizle baş edemiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Toplum olarak, feci halde sıkışmış haldeyiz. Ve şehrin (hatta pek çok şehrin) her yerindeki billboardlarda, ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ yazıyor. Bunu, dahiyane bir reklam sloganı gibi görenlerde, empati gerçekten sıfır" ifadelerini kullandı.

Arman'ın bu eleştirisine ünlü yönetmen Hilal Saral, "Ölümden başka empoze edilen bir şey yok", Başak Dizer de "Çocukları hiç düşünmüyorlar, ya da çok hasta olanlar var aramızda ve çok yaşlılar. Biraz empati, duyarlılık, vicdan..." yorumunu yaptı.

BİR TEPKİ DE BAKAN'IN EŞİNDEN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, TRT'nin yayımlanmayan dizisinin afişine tepki gösterenler arasında.

Afişlerin 'İntihara call-tı-action' yaptığını söyleyen Ersoy'un paylaşımı şu şekilde:

"Yakınını kaybedenleri, hayatta yalnız olanları, hasta ebeveynine bakanları düşünmedin; böyle bir laf yazdın ve bunu her yere koydun. Zaten yeterince kötü.

Yetmezmiş gibi, belki de her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul’da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba?"