Reklam tabelası asarken vincin zinciri koptu: 2 işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 08:41

Güncelleme: 18.01.2024 - 08:47

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde iddiaya göre bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), plazanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düştü.

İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerinde bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü ambulansa aldı. Akan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 GÖZALTI

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

