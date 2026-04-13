Rektör için suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya üzerinden TBMM üyelerini ve Cumhuriyet değerlerini hedef alan Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Rektör Alkış’ın tepki çeken ifadelerine sert bir dille karşılık veren Enginyurt adalet bakanına çağrıda bulundu: “Hiç kimse Cumhuriyetimize ‘hastalıklı, kokuşmuş, çürümüş’ diyemez. Millete ve milletin seçtiği milletvekillerine hakaret edemez. Adalet bakanını göreve davet ediyorum.”