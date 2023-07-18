Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın açıkladı: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri taşındı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 07:53

Güncelleme: 18.07.2023 - 07:53

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından tespit çalışmalarında depreme dayanıksız olduğu belirlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne taşındı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aydın, "Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır" diye konuştu.



Aydın, "Yerinde yeniden yapılanma projesi kapsamında Cerrahpaşa yerleşkesinde 5 ayrı proje eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Tarihi Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde bir yandan tarihi yapıların restorasyonu devam ederken öte yandan da yeni hastane binalarının yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.



Sağlıkçılar, taşınma kararının ardından sık sık bir araya gelerek "Hastaneler yerinde yenilensin" diyerek eylemler yapmıştı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Bir hastanenin taşınması son derece riskli ve tehlikeli bir şeydir. Çünkü insanlar yıllardır buraya bağlı durumdalar, buradan sağlık alıyorlar” açıklamasında bulunmuştu.

