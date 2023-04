Cerrahpaşa Tıp'ın kapatılan bölümleri yeni yerinde faaliyetlerine başlayacak

Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:33

Güncelleme: 14.04.2023 - 17:48

İstanbul Üniversitesi'nin Fatih'te bulunan Tıp Fakültesi binalarının büyük bir kısmı binalardaki olası deprem riski kapsamında geçici olarak kapatılmış, sağlık hizmetine ara verilmişti. Yenileme ve inşaat faaliyetleri için ise çalışmalar başlatılmıştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

"CERRAHPAŞA'DAKİ FAALİYETLERİMŞİZ DEVAM EDECEK"

Gönen, "Bakanlıkla görüşmelerimiz 1 aydan fazladır devam etmekteydi. Son olarak dün itibariyle Sağlık Bakanlığı'yla üniversitemiz rektörlüğü arasındaki protokol Vali Bey tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Murat Dilmener Hastanesi, Cerrahpaşa'nın kullanımına tahsis edildi. Biz de dün itibariyle hastane yönlendirme toplantımızı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yaptık. 25 Nisan itibariyle de Murat Dilmener Hastanesi'nde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tabi ki Cerrahpaşa'daki faaliyetlerimiz de devam edecek. Yani iki yerleşkede birden olacağız. Cerrahpaşa'da çocuk ana bilim dalı bütün branşlarıyla birlikte Cerrahpaşa Yerleşkemizde olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ CERRAHPAŞA'NIN İNŞAATINA BAŞLANDI"

Gönen, "Yukarı bölümün ise ihalesi yapılmıştı. 220 bin metrekarelik yeni Cerrahpaşa'nın inşaatı başladı. Şartnameye göre 600 gün içerisinde teslim edilecek. Kaba inşaatı teslim edilecek. Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde de 25 Nisan Salı günü itibariyle faaliyetimize başlayacağız. Nasıl başlayacağız? Acil servisini teslim alacağız. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarla birlikte, teslim alacağız. Servislerimiz de peyder pey; o belki bir ay sürecek ama servislerimizi ve yaptığımız nitelikli faaliyet, tıbbi faaliyetlerimize bu süreçte artık hızla orada da devam edilecek. Yine her bölüm orada da en az bir tane poliklinik açacak. Poliklinik ağırlığımız ağırlıklı olarak Cerrahpaşa Yerleşkemizde ama her birimin de Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde bir polikliniği olacak. Yatan hastalarımız büyük oranda Murat Dilmener Yerleşkesi'nde olacak. Bu şu demek: Yatan hastalarımızın yüzde 80'i Murat Dilmener yerleşkesinde yüzde 20'si Cerrahpaşa yerleşkesinde olacak. Polikliniklerimizin ise tersi yüzde 80'i Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde yüzde 20'si Dilmener yerleşkesinde olacak şekilde her iki yerde de hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz daha önce bu monobloku boşaltmadan önce günde 6 binin üzerinde hastaya poliklinik hizmeti vermekteydik. Önümüzdeki dönemde o sayıyı da çok aşacağımızı düşünüyoruz" dedi.