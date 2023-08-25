Rektörden Atatürk heykeli önünde nöbet tutma cezası!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 10:01

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın güvenlik görevlilerine ceza için Atatürk heykelinde nöbet tutturduğunu iddia etti.

Özdağ'ın sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak rektör Baran’ın enstitüye girişte içinde bulunduğu sivil araç güvenlik görevlileri tarafından durdurulmadığı için ceza verdiğini iddia etti.

Zafer Partisi lideri, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörü makam aracı ile değil sivil bir araç ile Enstitüye geliyor. Güvenlik görevlisi sivil aracı durdurmuyor. Belki içinde rektörü gördü tanıdı. Rektör bunun üzerine “Neden aracı durdurmadın?” Diyerek güvenlik görevlisine Atatürk heykeli önünde nöbet tutma cezası veriyor. Onun başına da güvenlik amirini nöbetçi dikiyor. Burası bir üniversite, cezayı veren bir profesör” dedi.