Rektörlere servet gibi maaş: Oturduğu villanın kirasını da üniversite karşılıyor!

Üniversitelerde rektör maaşlarıyla ilgili skandallar büyüyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi’nin döner sermayeden kendisine 1.2 milyon TL gelir bağlatması ve bu nedenle görevden alınmasının ardından benzer bir tablo Karabük Üniversitesi’nde ortaya çıktı.

Karabük’te yerel Nethaber ‘in ulaştığı bilgilere göre; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın aylığı 1.2 milyon lirayı buluyor.

Prof. Kırışık’ın gelir kalemleri şöyle sıralanıyor:

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin döner sermayesinden: 200 bin TL

Teknokent yönetiminden: 200 bin TL

Yabancı öğrenci gelirleri ve üniversite döner sermayesinden: 200 bin TL

Demir Çelik Enstitüsü’nden: 150 bin TL

ÖSYM ve AÖF gibi kurumlardan ek ödenek: 50 bin TL

Rektörlük maaşı: Yaklaşık 150 bin TL

60 BİN TL’LİK KİRA ÜNİVERSİTEDEN

Ulaşılan bilgilere göre; Rektör Kırışık sadece maaş ve ek ödeneklerle değil, yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Safranbolu’da oturduğu lüks villanın aylık 60 bin TL’lik kirası da üniversite tarafından karşılanıyor. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı geziler için günlük 1250 TL ve 250 Euro harcırah alıyor.

Kırışık’ın rektörlük görevinin ardından iki sıfır araç aldığı ve Ankara’dan da bir ev satın aldığı da iddialar arasında.