Resmi Gazete’de yayımlandı: Çevre, enerji, ulaştırma ve KOSGEB’de çok sayıda atama ve görevden alma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan üst düzey atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte birçok bakanlıkta genel müdür yardımcısı, il müdürü ve daire başkanı görevden alınırken yeni isimler atandı.

ÇEVRE BAKANLIĞI’NDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal ile Malatya, Eskişehir, Kayseri, Yalova ve Balıkesir çevre ve şehircilik il müdürleri görevden alındı.

Boşalan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Semih İlker Sanaç atandı.

ENERJİ BAKANLIĞI’NDA GÖREVDEN ALMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı.

KÜLTÜR VE TURİZM’DE YENİ ATAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt getirildi.

KOSGEB VE ÇAYKUR’DA YENİ İSİMLER

KOSGEB Başkan Yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ve İmran Gezinti atanırken, I. Hukuk Müşavirliği görevine Mustafa Genç getirildi.

ÇAYKUR’de ise Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne Fatma Musluoğlu atandı.

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alınırken, yerine Çağlar Tabak atandı.