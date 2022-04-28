Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 'cumhurbaşkanı adayı' kriterini açıkladı: Ülkücü olacaktır
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, cumhurbaşkanı adayı kriterlerini açıkladı. Çayır, "Artık ülkücülerin de Türk milliyetçilerinin de bir cumhurbaşkanı adayı var. Milli Yol Partisi ülkücü bir aday koyacaktır" dedi.
Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında cumhurbaşkanı adayı kriterlerini açıkladı.
"ÜLKÜCÜ BİR ADAY OLACAKTIR"
Çayır, şu ifadelere yer verdi:
"Süresiz genel başkanlara sesleniyorum. Madem iddianız var. Çıkın milletin huzuruna ‘Adayım’ deyin. Niye parti kurdunuz? Daha ortada fol yok yumurta yok, 1,5 yıl var seçime oturmuşlar milletin yapacağı hesabı kendileri yapıyor. Çıkın milletin önüne ‘adayım ben’ deyin. Şehit olmak sırası sizde ‘hadi yürüyün’ dendiğinde gözünü kırpmadan yürüyen ülkücüler, bu ülkenin vatanseverleri, başınızı dik tutun. Artık ülkücülerin de Türk milliyetçilerinin de bir cumhurbaşkanı adayı var. Milli Yol Partisi ülkücü bir aday koyacaktır. Herkesin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, ‘ben adayım diyemiyor’ gidip bir başkasını işaret ediyor. İYİ Parti masa kurmuş, belki bir başkasını aday gösterecek."
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