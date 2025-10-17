Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, holding ve ilişkili 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi tespit edildi. 4 ilde yapılan ikinci dalga operasyonda aralarında iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Peki, Remzi Sanver kimdir, ne iş yapıyor? Eski Galatasaray yöneticisi Remzi Sanver neden gözaltına alındı?

REMZİ SANVER KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı. Ardından yine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans (1995) ve doktorasını (1998) tamamladı. 2006 yılında profesör unvanını aldı ve uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

2011-2015 yılları arasında Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu. Matematiğin sosyal bilimlere uygulanması, oyun teorisi ve sosyal tercih konularında uluslararası akademik çalışmaları bulunuyor.

REMZİ SANVER NE İŞ YAPIYOR?

Sanver, halen Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi’ne (CNRS) bağlı Paris Dauphine Üniversitesi’ndeki LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

Akademik kariyerinin yanı sıra 2021-2022 döneminde Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Sözcüsü olarak görev aldı. Ayrıca 2023 yılından bu yana Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı olarak görevine devam ediyor.

REMZİ SANVER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Can Holding” olarak bilinen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon başlattı. Operasyon kapsamında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları ve Can Holding sahiplerinin eşleri yer alırken, en dikkat çeken isimlerden biri de Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver oldu.