Rengi siyaha döndü: Karasu Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:55

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:57

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın renginin siyaha döndüğünü ve kötü koku yaydığını fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbarla bölgeye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, inceleme için sudan numune aldı.

Kirliliğin kaynağı araştırılırken balık avlamaya gelenler ile mahalle sakinleri numune sonucu belli olana kadar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

"KÖTÜ KOKU YAYILIYOR"

Mahalle sakinlerinden Ali Çiçek, 1 hafta önce suyun berrak aktığını belirterek, "Geçen hafta geldiğimde su berrak akıyordu ama şimdi kötü koku yayılıyor ve suyun rengi siyaha dönmüş durumda. Bazı yerlerde de telef olan balıkların su yüzeyine çıktığını gördük" dedi.

Çaydan numune alan görevliler ise inceleme sonucu durumunun netleşeceğini söyledi.