Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 12:53

Güncelleme: 17.12.2023 - 12:54

Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içinde, 4 aracın karıştığı kazada 2 yaşındaki M.İ. ile 27 yaşındaki annesi O.İ. ağır olmak üzere, M.İ. (33) R.Ç (70) H.Ç. (68) H.M. (44) E.M. (25) A.Ş.(43) yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Durumu ağır olan 2 yaşındaki M.İ. isimli bebek ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne, annesi O.İ. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer 6 yurttaş ise yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Kazanın, İzmir istikametinden gelen bir otomobilin orta refüjü aşarak Çanakkale istikametinden gelen araçların geldiği şeride geçmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.