Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı... Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi parti için karar!

Resmi Gazete'de yayımlandı... Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi parti için karar!

10.12.2025 08:30:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı... Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi parti için karar!

AYM; Genç Parti, MHP, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisi'nin 2022 yılına ait mali denetimlerini tamamladı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM); Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre; Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisinin 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Anayasa Mahkemesi #siyasi parti #AYM

İlgili Haberler

AYM’den 5 siyasi partiye mali denetim kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
AYM’den 5 siyasi partiye mali denetim kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı Anayasa Mahkemesi, Vatan Partisi, Yurt Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve İşçi Demokrasisi Partisi’nin belirli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kararlar, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Sayıştay denetim raporlarında İstanbul’da AKP’li üç belediye için dikkat çekici tespitler var: 159 kusur, sıfır işlem
Sayıştay denetim raporlarında İstanbul’da AKP’li üç belediye için dikkat çekici tespitler var: 159 kusur, sıfır işlem Sayıştay’ın 2024 denetim raporları, AKP’li belediyelerde ciddi usulsüzlükleri ortaya koydu. AKP’li Pendik, Güngören ve Bahçelievler belediyeleri için mali kayıtlarda farklar, usulsüz ihaleler, amacı dışında kullanılan parklar tek tek sayıldı.
Resmi Gazete'de yayımlandı... AYM'den 6 siyasi parti için mali denetim kararı: Bir parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazete'de yayımlandı... AYM'den 6 siyasi parti için mali denetim kararı: Bir parti hakkında suç duyurusu AYM, altı siyasi partinin mali denetim kararlarını Resmî Gazete’de yayımladı. As Parti’nin kayıt ve belge düzeni oluşturmadığı, gelir–gider işlemlerini usule aykırı yürüttüğü ve denetimi engellediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi; diğer partilerin hesapları ise uygun bulundu.