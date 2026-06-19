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Resmi Gazete’de yayımlandı: Çin’den ithal edilen etil asetat için damping soruşturması açıldı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Çin’den ithal edilen etil asetat için damping soruşturması açıldı

19.06.2026 00:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Çin’den ithal edilen etil asetat için damping soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticinin başvurusu üzerine Çin menşeli etil asetat ithalatına yönelik damping soruşturması başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, Çin'den yapılan ithalatın yerli üretime zarar verdiğine ilişkin yeterli bulgu bulunduğu belirtildi.

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Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli etil asetat ithalatına yönelik damping soruşturması açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre soruşturma, yerli üretici Adokim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine başlatıldı. Soruşturma, 2915.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "etil asetat" ürününü kapsıyor.

Başvuruda, Çin'den yapılan ithalatta damping bulunduğu ve bu ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği iddia edildi. Bakanlığın ön incelemesinde, ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir seviyenin üzerinde olduğu tespit edildi.

Tebliğde, Çin menşeli etil asetat ithalatının 2024-2025 döneminde hem mutlak hem de nispi olarak arttığı, ithal ürün fiyatlarının yerli üreticinin satış fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı belirtildi. Ayrıca yerli üretim dalının üretim, satış, kârlılık, istihdam, pazar payı ve kapasite kullanım oranı gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı kaydedildi.

Bu tespitler doğrultusunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli etil asetat ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında ilgili tarafların görüş ve bilgi sunmaları için 37 günlük süre tanındı.

Soruşturma sonucunda gerekli görülmesi halinde geçici veya nihai anti-damping önlemleri uygulanabilecek.

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