Resmi Gazete’de yayımlandı: Doğum izni 24 haftaya çıkarıldı, 15 yaş altına sosyal medya yasağı

7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı; doğum izni süresi uzatılırken 15 yaş altına sosyal medya yasağı ve çocuklara yönelik yeni koruma düzenlemeleri getirildi.

Yeni düzenlemeyle kadın çalışanların doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olan ücretli izin süresi 24 haftaya çıkarıldı.

Eşinin doğum yapması halinde erkek çalışanlara verilen ücretli izin süresi de 5 günden 10 güne yükseltildi. Ayrıca koruyucu aile olanlara 10 gün izin hakkı tanındı, sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması hükme bağlandı.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Kanunla birlikte sosyal ağ sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirildi. Buna göre:

15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak

Yaş doğrulama sistemi zorunlu olacak

15 yaş üstü çocuklar için ayrılaştırılmış içerik düzenlemeleri yapılacak

Ayrıca Türkiye’den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı platformlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ ALANLARDA SIKI DENETİM

Cinsel istismar, uyuşturucu, kasten öldürme ve fuhuş gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin; okul, kreş, yurt ve çocuk parkı gibi alanlarda çalışması yasaklandı. Bu alanlarda çalışanların her 6 ayda bir adli sicil kaydı sunması zorunlu olacak.

SOSYAL DESTEK VE İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ

Devlet korumasındaki gençlerin kamuya yerleştirilme şartları netleştirilirken, özel sektörde istihdam edilmeleri halinde sigorta primlerinin 5 yıl boyunca devlet tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

“Sosyal ve Ekonomik Destek” ödemelerine üst sınır getirildi; destekler memur maaşı tavanına bağlandı ve süre ile kişi sayısına sınırlama getirildi.

BAĞIŞ VE ULAŞIM DESTEKLERİ

Darülaceze’ye yapılan bağışlar vergi avantajı kapsamına alınırken, özel halk otobüsü ve deniz ulaşımı işletmecilerine yönelik destek ödemelerinin usulleri yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemelerle sosyal hizmetler alanında hem çalışan hakları hem de çocuklara yönelik koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.